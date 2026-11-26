El Cabildo de Culiacán aprobó el miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un protocolo para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.

Este instrumento busca garantizar espacios laborales seguros para las personas servidoras públicas municipales.

La aprobación se dio en sesión encabezada por la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal, tras el dictamen de la Comisión de Gobernación.

El protocolo establece obligaciones, procedimientos y responsabilidades para prevenir, atender e investigar estas conductas en el Ayuntamiento.

Este acuerdo coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el inicio de los 16 Días de Activismo.

Esta jornada está dedicada a visibilizar las distintas formas de violencia de género y promover acciones para prevenirlas y erradicarlas.

La iniciativa se enmarca en un contexto estatal donde la violencia de género sigue siendo una preocupación central. Impulsa a las instituciones a fortalecer sus marcos legales y operativos para proteger a las mujeres y otras personas vulnerables.

Al respecto, María del Rosario Valdez Páez, Secretaria de las Mujeres del Ayuntamiento de Culiacán, destacó que la aprobación del protocolo es un avance para incorporar la igualdad y la prevención de la violencia en las responsabilidades institucionales.