El Cabildo de Culiacán aprobó el miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un protocolo para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.
Este instrumento busca garantizar espacios laborales seguros para las personas servidoras públicas municipales.
La aprobación se dio en sesión encabezada por la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal, tras el dictamen de la Comisión de Gobernación.
El protocolo establece obligaciones, procedimientos y responsabilidades para prevenir, atender e investigar estas conductas en el Ayuntamiento.
Este acuerdo coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el inicio de los 16 Días de Activismo.
Esta jornada está dedicada a visibilizar las distintas formas de violencia de género y promover acciones para prevenirlas y erradicarlas.
La iniciativa se enmarca en un contexto estatal donde la violencia de género sigue siendo una preocupación central. Impulsa a las instituciones a fortalecer sus marcos legales y operativos para proteger a las mujeres y otras personas vulnerables.
Al respecto, María del Rosario Valdez Páez, Secretaria de las Mujeres del Ayuntamiento de Culiacán, destacó que la aprobación del protocolo es un avance para incorporar la igualdad y la prevención de la violencia en las responsabilidades institucionales.
“Su principal trascendencia es institucionalizar la igualdad, la prevención de las violencias y la protección de la dignidad de las personas servidoras públicas desde el ámbito de la legalidad”, expresó Valdez Páez.
El protocolo establece una política de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual. Esto incluye conductas físicas, verbales, escritas, no verbales o virtuales y es aplicable al personal de la administración pública municipal y a quienes prestan servicio social.
Contempla atención de primer contacto con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, e incluye acompañamiento a las personas afectadas y resguardo confidencial de expedientes, para evitar la revictimización durante los procedimientos.
El instrumento también establece medidas de protección ante situaciones de riesgo. Entre ellas se encuentran acciones para evitar represalias y, si es necesario, la reubicación para proteger a la persona afectada sin menoscabar sus derechos laborales.
En investigación y sanción, las denuncias se canalizarán conforme a la normativa de responsabilidades administrativas y códigos de ética, y se buscará el debido proceso y la atención de posibles conflictos de interés.
De igual forma, se impulsarán acciones permanentes de capacitación, sensibilización y coordinación institucional. Además, habrá un registro sistemático de casos en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.