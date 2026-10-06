Ayuntamiento de Culiacán construirá cancha de goalball por $28.7 millones

El Ayuntamiento de Culiacán construirá una cancha de goalball en el Parque Culiacán 87 como parte del proyecto de la Unidad Deportiva Inclusiva que el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil presentó en abril como la primera de su tipo en Sinaloa.

La obra tendrá un costo de 28 millones 716 mil 282 pesos y estará ubicada en la Colonia República Mexicana.

El contrato fue adjudicado a ZARVAL Desarrollos de Ingeniería, S.A. de C.V., en participación conjunta con Jesús Miguel Zamacona Castro.

De acuerdo con el fallo de la licitación, los trabajos comenzarían el 9 de julio y tendrán un plazo de 180 días, por lo que deberán concluir el 4 de enero de 2027.

La cancha será destinada al goalball, disciplina practicada por personas con discapacidad visual.

El espacio forma parte de la primera etapa del complejo deportivo que el Ayuntamiento proyecta desarrollar en el Parque Culiacán 87.

Gámez Mendívil colocó la primera piedra de la Unidad Deportiva Inclusiva el 28 de abril y entonces informó que la primera etapa tendría una inversión superior a 24 millones de pesos, mientras que el proyecto completo contemplaba superar los 65 millones de pesos.

Además de la cancha de goalball, el proyecto contempla espacios para básquetbol en silla de ruedas, parataekwondo, boccia y voleibol sentado, así como un gimnasio de alto rendimiento, áreas de fisioterapia y atención médica, gradas, elevador, baños y vestidores adaptados.

El Ayuntamiento señaló durante el arranque que en Culiacán hay más de 140 deportistas que practican disciplinas adaptadas, por lo que la intención del proyecto es concentrar en un mismo espacio instalaciones adecuadas para su entrenamiento.

Cuestionan retiro de árboles

La Regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, denunció en abril un presunto “ecocidio” por el retiro de árboles para dar paso a la Unidad Deportiva Inclusiva.

Señaló que algunos ejemplares tienen entre 20 y 30 años y cuestionó que el valor ambiental del parque pueda compensarse únicamente con trasplantes o nuevas plantaciones.

Sostuvo que solicitó al Ayuntamiento el expediente técnico y el dictamen ambiental que respaldaran la intervención, y afirmó que no le fueron presentados.

También señaló que el retiro, poda o trasplante de árboles requiere autorización y justificación técnica conforme a la normativa ambiental municipal y estatal.

Sánchez Martínez aclaró que no se opone a la construcción de espacios deportivos para personas con discapacidad, pero consideró que la unidad podría desarrollarse en otra zona del parque para evitar afectar vegetación consolidada.

El Ayuntamiento, por su parte, defendió la intervención y aseguró que los árboles no están siendo simplemente retirados, sino trasplantados con los cuidados necesarios.

Informó que hasta ese momento habían sido movidos 20 ejemplares, principalmente jacarandas y venadillos, aunque la cifra podría llegar a 25.

Como medida de compensación, el Gobierno Municipal planteó plantar 50 árboles en el perímetro de la futura unidad deportiva, además de los ejemplares que sean reubicados dentro del Parque Culiacán o en otros puntos, como el distribuidor vial de El Diez.