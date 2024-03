Tras la intervención con pintas de mujeres en el Palacio Municipal, trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán cubrieron las expresiones gráficas con pintura blanca, sólo dos horas después.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, fue alrededor de las 10:00 horas, cuando mujeres arribaron a las afueras del Ayuntamiento, en una convocatoria de colectivos feministas y organizaciones no gubernamentales para realizar una marcha hasta el Palacio de Gobierno, en una exigencia de seguridad para todas.

En el encuentro, mujeres intervinieron las paredes del Palacio Municipal pintando distintas consignas como “No me morí, me mató un hijo sano del Patriarcado”, “Las paredes se pintan, pero a mis hermanas, ¿quién me las regresa?”, “El machismo mata” y “No quiero tu piropo, quiero tu respeto”.

Durante la marcha, la líder colectivo No Te Metas Con Nuestras Hijas, Priscila Salas, recordó que día con día, el número de mujeres asesinadas, desaparecidas, golpeadas o violentadas aumenta en la ciudad, por lo que es momento de tener una política pública adecuada a la seguridad de las mujeres.