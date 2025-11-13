Ayuntamiento de Culiacán desconoce presuntos despidos de policías y solicita aclaración a la SSPyTM

el Ayuntamiento de Culiacán afirmó que no cuenta con ningún registro de despidos de policías municipales, luego de que circularon notas periodísticas que señalaban la baja de varios agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, explicó que la administración tuvo conocimiento del tema únicamente a través de los medios y que, al no existir documentación que confirme dichas versiones, solicitó un informe oficial al titular de la corporación, el coronel Alejandro Bravo Martínez.

“Nosotros tomamos registro de las notas que están publicando los medios y en ese sentido requerimos información al Secretario de Seguridad Pública. Si había algún mecanismo o instrumento que estuvieran desarrollando ellos al interior, dado que efectivamente no se tienen en este caso por parte del Ayuntamiento, hablando de Recursos Humanos, por o sea ese ese registro de esa situación”.

Peñuelas Castellanos detalló que, en los últimos seis meses, las únicas bajas aprobadas en Cabildo corresponden a 14 jubilaciones de elementos con más de 25 años de servicio y cinco retiros anticipados de policías con más de 15 años de antigüedad, todas tramitadas de forma voluntaria.

“Lo que hemos venido en este caso registrando son esa situación de elementos que han decidido hacer valer, en este caso, o su retiro anticipado o su jubilación.”, señaló.



Evaluaciones recientes y ausencia de registros de despidos

El funcionario indicó que pidió a Seguridad Pública revisar si al interior de la corporación se está llevando a cabo algún procedimiento, ya que el Ayuntamiento no cuenta con ningún expediente que respalde presuntos despidos.

Recordó que la SSPyTM opera con comisiones internas, como la de Honor y Justicia, responsables de atender procesos disciplinarios o administrativos.

“Hay una situación en este caso, un reglamento propio de la corporación, donde efectivamente si hay algún procedimiento que se esté desarrollando, o sea es lo que le requerimos esa información en este caso al Secretario y bueno, si hay esos, es un documentos, también que los informe en ese sentido”, dijo.

El contexto reciente de la corporación incluye un amplio proceso de evaluación, pues a finales de 2024, la Policía Municipal de Culiacán fue sometida a exámenes de control y confianza en la Ciudad de México, aplicados por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto en medio del estallido de una crisis de seguridad en el estado, principalmente en su capital. Más de 800 elementos habrían sido enviados en distintos grupos del 20 de noviembre al 3 de diciembre, mientras que al menos 99 policías renunciaron previo al periodo de evaluación.

En enero de 2025 comenzaron a llegar los primeros resultados, los cuales fueron turnados al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.



Reestructuración de mandos

La corporación atraviesa una etapa de reestructuración, ya que en junio de 2025, el coronel Alejandro Bravo Martínez fue nombrado Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Semanas después, en julio, el mayor de Infantería Jonathan Macedo Ramírez asumió la titularidad de la Unidad de Policía Municipal Preventiva, marcando un relevo hacia mandos militares en la estructura operativa.

La administración municipal argumentó que esta decisión busca fortalecer la coordinación con fuerzas federales y mejorar el funcionamiento interno de la Secretaría.

Peñuelas Castellanos añadió que recientemente se incorporaron 33 nuevos policías egresados de la Universidad del Policía y que otros 20 cadetes se graduarán a inicios de diciembre, como parte de la convocatoria permanente para reforzar la corporación.

“O sea fue la información que se requirió dado que no contamos con algún registro de esa situación, ni tampoco, y ustedes lo han podido constatar, de que vaya a ver una militarización”, defendió.



A la espera del informe

El funcionario señaló que el Ayuntamiento espera que en los próximos días la Secretaría de Seguridad entregue el informe solicitado para aclarar la situación.

“Yo esperaría que en próximos días... él quedó de atender el tema entonces bueno nosotros estaremos atentos para poderles informar”, concluyó.