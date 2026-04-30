Ayuntamiento de Culiacán desmiente convocatoria a movilización en apoyo al Alcalde tras acusaciones de EU

El Ayuntamiento de Culiacán informó que es falsa una convocatoria difundida en redes sociales que llama a una movilización en apoyo al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil tras señalamientos del Gobierno de Estados Unidos, presuntamente organizada por el propio gobierno municipal y el partido Morena.

A través de un mensaje oficial difundido en sus canales institucionales, la autoridad municipal precisó que dicha invitación no proviene de ninguna instancia del Gobierno local, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar.

La publicación falsa, que circula en plataformas digitales, convoca a un evento el próximo 2 de mayo a las 11:00 horas; sin embargo, el Ayuntamiento reiteró que no ha emitido ningún llamado de este tipo.

En ese sentido, exhortó a la población a hacer caso omiso de este tipo de contenidos y a verificar siempre la información en las cuentas oficiales antes de compartirla o tomarla como válida.

“El H. Ayuntamiento de Culiacán precisa que esta convocatoria que circula en redes sociales es absolutamente FALSA. Invitamos a la población a hacer caso omiso a avisos como estos y a verificar siempre, cualquier inquietud, en nuestras cuentas oficiales en redes sociales”.