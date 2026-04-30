Culiacán
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Difusión

Ayuntamiento de Culiacán desmiente convocatoria a movilización en apoyo al Alcalde tras acusaciones de EU

La administración municipal aclaró que es falsa la invitación que circula en redes sociales sobre un supuesto evento convocado por el Ayuntamiento y Morena
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/04/2026 17:31
30/04/2026 17:31

El Ayuntamiento de Culiacán informó que es falsa una convocatoria difundida en redes sociales que llama a una movilización en apoyo al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil tras señalamientos del Gobierno de Estados Unidos, presuntamente organizada por el propio gobierno municipal y el partido Morena.

A través de un mensaje oficial difundido en sus canales institucionales, la autoridad municipal precisó que dicha invitación no proviene de ninguna instancia del Gobierno local, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar.

La publicación falsa, que circula en plataformas digitales, convoca a un evento el próximo 2 de mayo a las 11:00 horas; sin embargo, el Ayuntamiento reiteró que no ha emitido ningún llamado de este tipo.

En ese sentido, exhortó a la población a hacer caso omiso de este tipo de contenidos y a verificar siempre la información en las cuentas oficiales antes de compartirla o tomarla como válida.

“El H. Ayuntamiento de Culiacán precisa que esta convocatoria que circula en redes sociales es absolutamente FALSA. Invitamos a la población a hacer caso omiso a avisos como estos y a verificar siempre, cualquier inquietud, en nuestras cuentas oficiales en redes sociales”.

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