$!Ayuntamiento de Culiacán destina $53.2 millones a deuda, donativos y apoyos sociales; mantiene ahorro de $669 millones

Durante el primer semestre de 2026, el Ayuntamiento de Culiacán ejerció 53 millones 267 mil 699.10 pesos en ayudas sociales, donativos y gastos relacionados con la deuda pública, sin que ello afectara el resultado de sus finanzas, ya que el Municipio reportó un ahorro de 669 millones 31 mil 241.41 pesos, de acuerdo con el Estado de Actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio.

Del monto total destinado a estos conceptos, 19 millones 604 mil 706.97 pesos correspondieron a donativos, mientras que 18 millones 507 mil 366.91 pesos fueron ejercidos en ayudas sociales, ambos rubros incluidos dentro de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

A ello se suman los recursos destinados al servicio de la deuda pública.

El informe financiero señala que el Ayuntamiento pagó 15 millones 116 mil 283.68 pesos por concepto de intereses, además de 2 mil 760.80 pesos en comisiones y 36 mil 581.74 pesos por otros gastos asociados al financiamiento, para un total de 15 millones 155 mil 626.22 pesos.

En conjunto, estos tres conceptos representan una erogación de 53 millones 267 mil 699.10 pesos durante los primeros seis meses del año.