Ayuntamiento de Culiacán dona predio para vivienda social en la Colonia 21 de Marzo

El Ayuntamiento de Culiacán aprobó la desincorporación del dominio público y la donación de un predio municipal con una superficie de 15 mil 096.23 metros cuadrados, ubicado en la Colonia 21 de Marzo, con el objetivo de destinarlo a proyectos de vivienda para familias de bajos recursos.

El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, firmado por el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil y el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, establece que el inmueble identificado con la clave catastral 007-000-032-553-001-001 será donado al Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, paramunicipal encargada de promover el acceso a vivienda de interés social.

El terreno se localiza entre las calles Corneta Francisco Ramírez y Campanilla, y cuenta con un valor catastral de 21 millones 578 mil 278 pesos con 64 centavos.

Previamente, en sesión de Cabildo del 28 de enero de 2025, se autorizó el cambio de uso de suelo del predio, que pasó de equipamiento a uso habitacional, lo que permitió avanzar con el proceso de donación.

De acuerdo con el dictamen, la finalidad de la donación es regularizar la tenencia de la tierra de familias que actualmente ocupan el predio de manera irregular, así como ofrecer la posibilidad de adquirir un lote o una vivienda adecuada y digna a personas que no tienen acceso a créditos convencionales.

El acuerdo instruye a las dependencias municipales competentes a formalizar la donación mediante contrato o título de propiedad y a realizar los trámites registrales correspondientes.

Además, se establece que, en caso de que el predio sea destinado a un fin distinto al habitacional autorizado, el inmueble revertirá automáticamente al patrimonio del Municipio de Culiacán.

El contenido del acuerdo fue notificado al director general del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, Roberto Valle Leal, así como a las áreas jurídicas y de bienes municipales, para los efectos legales conducentes.