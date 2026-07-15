Ayuntamiento de Culiacán entra en periodo vacacional; habrá guardias y servicios no se suspenderán

El Ayuntamiento de Culiacán iniciará su periodo vacacional de verano a partir del próximo viernes 17 de julio y hasta el 3 de agosto, sin embargo, la atención a la ciudadanía continuará mediante guardias y sin suspender los servicios públicos, aseguró la Presidenta Municipal interina Ana Miriam Ramos Villarreal.

Precisó que las oficinas municipales permanecerán abiertas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, con personal de guardia para atender trámites y servicios.

“El Ayuntamiento siempre siempre tiene guardias, nosotros pues contamos en el Ayuntamiento con personal eventual de confianza sindicalizado y las guardias pues se van programando”, informó.

“Es del viernes 17 al día 3 de agosto, lunes 3 de agosto. Los horarios van a ser ayuntamiento para el pago y Sí, estarán estarán abierto de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Sí, de lunes a viernes”.

Afirmó que las áreas operativas, como Servicios Públicos, Recolección de Basura y Parques y Jardines, seguirán trabajando de manera normal para evitar afectaciones a la población.

“Es justo para no interrumpir el funcionamiento del Ayuntamiento, más que nada en sectores o en áreas como lo son servicios públicos, por ejemplo, recolección, parques y jardines, todas estas áreas siguen en funcionamiento. En el Ayuntamiento pues también tiene sus puertas abiertas en este periodo vacacional”.