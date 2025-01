$!Ayuntamiento de Culiacán inicia con el acopio de pinos navideños

Para evitar la contaminación de espacios públicos o incendios, el Ayuntamiento de Culiacán iniciará el acopio de los pinos de navidad naturales este 8 de enero.

El director general de Servicios Públicos, Luis Alfonso Arce Arías indicó que la campaña concluirá el próximo 31 de enero, por lo que llamó a la población a acudir alguno de los 13 centros de acopio en el municipio.

“Nos pueden reportar al teléfono del Whatsapp del Ayuntamiento, al 6673311330, nos mandan la ubicación y nosotros podemos ir a recogerlo sin ningún problema”.

“Pedirle de la manera más atenta que soliciten el servicio, nosotros vamos por él, que no lo tiren en algún lote baldío, en un camellón o en un parque y también que no lo quemen para no contaminar el ambiente, nosotros sin problema vamos, cualquier reporte que nos hagan, vamos y lo recogemos”.