$!Ayuntamiento de Culiacán instala comité para atender salud mental y adicciones

El Ayuntamiento de Culiacán conformó este jueves el Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones, con el objetivo de coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento entre dependencias municipales y autoridades estatales y federales.

Durante una sesión de Cabildo, el comité rindió protestas y quedó integrado por representantes de áreas municipales y estatales relacionadas con salud, seguridad pública, deporte, comunicación, atención a las mujeres, derechos humanos y prevención.

El director de Salud Municipal, Salvador Torres Flores, señaló que la salud mental y las adicciones representan desafíos de salud pública, particularmente por el consumo de sustancias y la presencia de drogas sintéticas.

Explicó que las consecuencias de las adicciones no solamente afectan a quienes las enfrentan, sino también a sus familias y a los entornos escolares, laborales y comunitarios.