$!Ayuntamiento de Culiacán instala comité para atender salud mental y adicciones

El Ayuntamiento de Culiacán conformó este jueves el Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones, con el objetivo de coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento entre dependencias municipales y autoridades estatales y federales.
Durante una sesión de Cabildo, el comité rindió protestas y quedó integrado por representantes de áreas municipales y estatales relacionadas con salud, seguridad pública, deporte, comunicación, atención a las mujeres, derechos humanos y prevención.
El director de Salud Municipal, Salvador Torres Flores, señaló que la salud mental y las adicciones representan desafíos de salud pública, particularmente por el consumo de sustancias y la presencia de drogas sintéticas.
Explicó que las consecuencias de las adicciones no solamente afectan a quienes las enfrentan, sino también a sus familias y a los entornos escolares, laborales y comunitarios.
“Todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes requieren una especial atención, porque sabemos que la prevención realizada de manera oportuna puede hacer una diferencia importante en sus vidas”, expresó.
Torres Flores indicó que el comité funcionará como un espacio permanente de coordinación, planeación, prevención y seguimiento, en el que las distintas dependencias aportarán desde sus atribuciones.
“La conformación de este comité no debe significar solamente el cumplimiento de una disposición institucional. Debe representar el inicio de un trabajo permanente, un trabajo que se traduzca en prevención, atención, coordinación y mejores condiciones para las familias de Culiacán”, afirmó.
Martha Alicia Torres Reyes, Comisionada Estatal de Prevención, y Control de las Adicciones, en representación del sector Salud, señaló que la instalación del COMSA responde a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Consideró necesario que las autoridades municipales y estatales trabajen de manera conjunta en acciones de prevención y atención.
Torres Reyes informó además que el próximo 9 de octubre se realizará una actividad interinstitucional con componentes de salud, cultura y deporte, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre.