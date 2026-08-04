$!Ayuntamiento de Culiacán invertirá $3.22 millones en pavimentación de calle en Las Cucas

CULIACÁN._ La pavimentación de la Calle Arnulfo Rodríguez, en la Colonia Las Cucas, recibió el banderazo de inicio este martes por parte de la Alcaldesa interina, Ana Míriam Ramos Villarreal.
La obra será ejecutada por el Ayuntamiento de Culiacán con una inversión de 3.22 millones de pesos y contempla la pavimentación de 140 metros lineales; la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, así como la instalación de alumbrado público.
Con esta intervención, informó el Gobierno municipal, la Calle Arnulfo Rodríguez se convierte en la séptima vialidad que el Ayuntamiento pavimenta en la colonia Las Cucas desde 2022.
Durante el evento, la Alcaldesa señaló que la obra da continuidad a los compromisos adquiridos con los habitantes del sector.
“Hoy venimos a recordarles que la promesa que se hizo en 2022 sigue vigente y que vamos a seguir dando continuidad a esas gestiones. Esta será la calle número siete que el Ayuntamiento va a intervenir”, expresó.
Ramos Villarreal destacó que las obras de pavimentación en la colonia incluyen infraestructura hidráulica y sanitaria, además de alumbrado público, como parte de un proyecto integral de mejoramiento urbano.
En representación de los vecinos, Fernando Rosas agradeció el inicio de la obra y pidió que continúen las siguientes etapas de pavimentación.
“De verdad, muchas gracias por esta obra”, expresó el colono, quien informó que este año se contempla además la construcción de 13 viviendas para familias del sector.
“Queremos seguir haciendo equipo para mejorar nuestras condiciones de vida”.
De acuerdo con información del Ayuntamiento, con esta obra suman siete calles pavimentadas en Las Cucas, donde se han invertido 43.71 millones de pesos para intervenir mil 701 metros lineales de vialidades.