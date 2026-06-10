Ayuntamiento de Culiacán mantendrá actividades normales durante arranque del Mundial

El Ayuntamiento de Culiacán no suspenderá labores este jueves con motivo del partido inaugural de México frente a Sudáfrica en la Copa del Mundo, informó la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Señaló que el Gobierno Municipal tiene el compromiso de seguir atendiendo las necesidades de la población, por lo que los trabajadores deberán cumplir con las funciones para las que fueron designados.

Ramos Villarreal indicó que la ciudadanía demanda resultados y un desempeño responsable por parte de los servidores públicos, por lo que consideró necesario mantener la atención en las tareas institucionales.

“Recordemos que tenemos una gran tarea y que la sociedad nos exige, con respeto, cumplir las tareas para las que fuimos encomendados. Entonces hay que estar atentos de seguir trabajando”, expresó.

Reiteró que no existe ninguna instrucción para interrumpir las actividades en las oficinas del Ayuntamiento, por lo que este jueves la operación de las distintas áreas se desarrollará de manera habitual, pese al arranque de la participación de México en el Mundial.