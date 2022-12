Ayuntamiento de Culiacán no ha atendido solicitud de reintegración, acusa Estrada Ferreiro

El ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acusó que el Ayuntamiento no ha dado trámite a su solicitud presentada el 6 de diciembre en la que solicita reintegrarse a sus actividades como Alcalde.

“Nadie, hasta hoy, nos ha dado respuesta de esta petición”, declaró.

Señaló que en caso de que la solicitud no proceda se debería de notificar por parte del Ayuntamiento.

“Si hay un impedimento legal para ello tienen que hacerlo saber”, dijo.

El 6 de diciembre el desaforado alcalde Jesús Estrada Ferreiro presentó al Ayuntamiento una solicitud en la que pide se le reintegre a sus actividades.

“Lo más grave del asunto es que ya consulté con la mayor parte de los regidores y no saben del escrito, no saben que hay una solicitud para una sesión extraordinaria de Cabildo. No les conviene, porque la obligación del Ayuntamiento, incluyendo del Presidente Municipal, es sesionar para resolver esta petición”, expresó.

“Se están violentando mis derechos humanos, y se siguen violentando ahora por el Ayuntamiento de Culiacán”.

Adelantó que presentará ante la Fiscalía General de Sinaloa un exhorto para que cese la señalada persecución política en su contra.