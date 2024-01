CULIACÁN._ El Ayuntamiento no hace exoneración en el pago del Impuesto Predial a adultos mayores debido a que no está en la ley, declaró Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán, al atender la queja de personas de la tercera edad por no incluirlas en el descuento de este año.

Yolanda García, quien es jubilada, acudió al Palacio Municipal a pagar el impuesto, pero mencionó que no le pareció que no estén haciendo descuento por ser adulto mayor.

“Hay personas, por ejemplo, una señora, ella no sé si está jubilada porque ella preguntó que si con la tarjeta de Inapam le hacían descuento, le preguntó a un muchacho de ahí y le dijo que no”, comentó.

“Dijo que sí por qué, sí había salido en Internet que supuestamente las personas que trajeran la tarjeta de Inapam le iban a hacer descuento”.