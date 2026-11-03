Ayuntamiento de Culiacán no notificará al Congreso la vacante en la Alcaldía, pese a vencer licencia de Gámez Mendívil

El Ayuntamiento de Culiacán no notificará al Congreso del Estado sobre una posible vacante en la Presidencia Municipal, pese a que se cumplieron seis meses de la licencia solicitada por Juan de Dios Gámez Mendívil para separarse del cargo.

El Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, sostuvo que el permiso continúa vigente porque fue aprobado por unanimidad por el Cabildo el 1 de mayo y se presentó bajo los términos de una licencia mayor a 10 días.

“Es una licencia que se mantiene vigente porque es un acuerdo de Cabildo”, afirmó.

La postura del funcionario ocurre luego de que la regidora priista Érika Sánchez Martínez planteara revisar la situación jurídica de la ausencia de Gámez Mendívil, al señalar que la legislación establece un límite de seis meses para las licencias.

Durante la sesión de Cabildo del viernes, Sánchez Martínez entregó un documento a los integrantes del órgano colegiado en el que expuso su interpretación legal y pidió que se examine si corresponde modificar el estatus de la licencia.

Al respecto, Peñuelas Castellanos informó que los regidores analizarán el planteamiento, aunque insistió en que el acuerdo aprobado el 1 de mayo sigue vigente.

“Se hará lo propio para, efectivamente, cada uno de ellos hacer una examinación o un análisis de lo que ella ahí expone”, indicó.

Cuestionado sobre si la licencia ya venció, el Secretario del Ayuntamiento no reconoció que haya concluido y reiteró que fue aprobada por unanimidad.

“Esa licencia está aprobada por unanimidad, entonces es el acuerdo que prevalece”, sostuvo.

Sin embargo, el artículo 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses. A su vez, el artículo 23 de la Ley de Gobierno Municipal señala que, cuando ocurre una vacante de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, el Congreso del Estado debe elegir a quien lo sustituya y el Gobierno municipal tiene la obligación de informar inmediatamente sobre toda falta absoluta.

En caso de que se determine que existe una vacante en la Presidencia Municipal, correspondería al Congreso de Sinaloa intervenir para designar a quien concluya el periodo de Gobierno, conforme a sus atribuciones.

En esa misma sesión del 1 de mayo, el Cabildo designó a Ana Miriam Ramos Villarreal, entonces Síndica Procuradora, como presidenta municipal provisional, para asumir las funciones durante la ausencia de Gámez Mendívil.

La propia Ramos Villarreal señaló que, mientras continúe la investigación a la que está sujeto el Alcalde con licencia, el estatus de su separación se mantendrá sin cambios.

La Alcaldesa provisional agregó que, una vez que cambie la situación de la licencia, se tendrá que proceder conforme corresponda.

“El presidente con licencia se sometió o está en una investigación... entonces entiendo que en tanto la investigación continúa, pues el estatus de su licencia será el mismo, ya habría que saber qué es una vez que este estatus de la licencia cambia, pues ya será pues se tendrá que hacerlo lo conducente”, sostuvo.