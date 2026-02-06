$!Ayuntamiento de Culiacán ofrece 100% de descuento en multas y recargos del Predial e ISAI

Con el fin de fortalecer la recaudación municipal y combatir el rezago de cuentas, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha la campaña “Inicia Bien el Año 2026”, que estará disponible hasta el 28 de febrero y contempla el 100 por ciento de descuento en multas y recargos tanto del Impuesto Predial como del ISAI.

La directora de Ingresos, Hortencia Cota González, informó que la meta para el primer bimestre del año es alcanzar una recaudación de 595 millones de pesos y, hasta el momento, ha logrado captar cerca de 230 millones, por lo que se espera que este incentivo impulse a los contribuyentes a regularizar sus adeudos correspondientes a 2025 y años anteriores.

En un comunicado, Cota González señaló que hizo hincapié en que el mayor rezago se observa en cuentas con más de cinco años de deuda e invitó a la ciudadanía a aprovechar este apoyo temporal, advirtiendo que no se prevén prórrogas después de que concluya febrero.