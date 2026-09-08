Ayuntamiento de Culiacán podrá gastar hasta $3.7 millones en bolsas negras

El Ayuntamiento de Culiacán podrá gastar hasta 3 millones 780 mil pesos en la compra de bolsas negras que serán utilizadas por distintas áreas municipales, principalmente aquellas relacionadas con la limpieza, recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos.

La compra fue adjudicada a la empresa RETS Comercial, S.A. de C.V., de acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional CLN-LCP/012/2026, emitido el pasado 16 de julio.

El contrato establece un monto mínimo de 1 millón 512 mil pesos y uno máximo de 3 millones 780 mil 348 pesos, ambos con IVA incluido.

Las bolsas serán destinadas a áreas como Servicios Internos, Limpia, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, así como Parques y Jardines, por lo que su uso estará relacionado con las labores cotidianas de limpieza y mantenimiento que realiza el Municipio.

La compra contempla bolsas de distintas dimensiones, entre ellas de 90 por 120 centímetros, 50 por 70, 70 por 90, 25 por 50 y 45 por 70 centímetros.

Entre las cantidades máximas previstas destacan 54 mil kilogramos de bolsas de 90 por 120 centímetros y 21 mil kilogramos de las de 70 por 90 centímetros, además de otros volúmenes correspondientes a las diferentes medidas.

El precio establecido en la propuesta de la empresa fue de 42 pesos con 67 centavos por kilogramo.

De acuerdo con el documento, la propuesta presentada por RETS Comercial cumplió con los requisitos establecidos por el Ayuntamiento y fue considerada conveniente para la administración municipal, por lo que el Comité de Adquisiciones determinó asignarle el contrato.

El monto final que ejercerá el Ayuntamiento dependerá de las compras que realice durante la vigencia del contrato, ya que la cantidad de 3.7 millones de pesos corresponde al límite máximo autorizado y no necesariamente al gasto que se realizará en su totalidad.

La empresa deberá formalizar el contrato y presentar una fianza de cumplimiento equivalente al 10 por ciento del valor contratado, sin considerar el IVA.