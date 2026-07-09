$!Ayuntamiento de Culiacán recauda $530 millones por cobro de predial

El Ayuntamiento de Culiacán ha recaudado alrededor de 530 millones de pesos por concepto del impuesto predial hasta mayo del 2026, informó el director de Ingresos, Saúl Edén León Barraza. Destacó que esta cifra representa un avance del 84 por ciento de la meta anual fijada en 627 millones de pesos. Señaló que, con corte al 31 de mayo, la recaudación ha mostrado un comportamiento positivo e incluso superior al registrado en el mismo periodo del año pasado.

“Ahorita, por ejemplo, vamos al 84 por ciento en las metas de predial. Es decir, ya llevamos ahorita 530 millones”, expresó. León Barraza explicó que durante el año el Ayuntamiento implementó promociones por el inicio del ejercicio fiscal, el Día de las Madres y el Día del Padre, esta última como la campaña más reciente para incentivar el pago del impuesto.

Indicó que, además de estos programas, la administración mantiene estrategias para recuperar adeudos mediante descuentos en multas y recargos, así como notificaciones realizadas por un despacho externo y por el área de Fiscalización del propio Ayuntamiento. Respecto a la cartera vencida, informó que la meta de recuperación para este año es de 251 millones de pesos, de la cual hasta el momento se ha alcanzado un avance del 38 por ciento.