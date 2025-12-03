Ayuntamiento de Culiacán se alista para ajuste salarial de 2026 tras anuncio de Sheinbaum

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que el Ayuntamiento ya realiza los preparativos para aplicar el incremento del 13 por ciento al salario mínimo anunciado este miércoles por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual elevaría esta percepción a 9 mil 582.47 pesos a partir de 2026.

El Presidente municipal señaló que, tras conocerse el anuncio federal, estableció comunicación con la tesorera del Ayuntamiento, Laura Araceli Nieblas Leal, para iniciar los ajustes administrativos y financieros necesarios.

El objetivo, dijo, es que el aumento se refleje desde la primera quincena de enero, tal como ocurrió con el incremento del 12 por ciento aplicado al inicio de 2025.

Gámez Mendívil destacó que el Ayuntamiento cuenta con condiciones de estabilidad financiera que permiten realizar los incrementos salariales en tiempo y forma para los trabajadores que perciben el salario mínimo. Reiteró que existe el compromiso de que la plantilla laboral municipal reciba sus prestaciones y actualizaciones salariales sin retrasos.

Además del incremento al salario mínimo, el alcalde recordó que este viernes se realizará el pago del aguinaldo correspondiente a 2025 y que recientemente fue aprobado un aumento del siete por ciento para todos los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), como parte de las revisiones anuales.

Gámez Mendívil subrayó que estas medidas buscan reforzar las prestaciones laborales y sostener la relación institucional con los trabajadores del municipio, a quienes reconoció por su labor en las distintas áreas operativas y administrativas del Ayuntamiento.

Cabe destacar que el aumento salarial aplicará a los trabajadores que ganen el salario mínimo.