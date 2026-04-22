$!Ayuntamiento de Culiacán se declara listo ante temporada de lluvias y ciclones 2026

El Ayuntamiento de Culiacán aseguró estar preparado para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, con acciones preventivas activas y coordinación interinstitucional para atender posibles contingencias. El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que estas acciones se fortalecieron tras su participación en la Reunión Nacional de Protección Civil “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026”. “Se nos ha informado que tendremos un pronóstico de 18 a 21 fenómenos naturales que podrían formarse en el Pacifico, de los cuales, de uno a tres pudieran impactar a cualquier estado que se perfila en el Pacífico mexicano, entre ellos nuestro querido Sinaloa, nuestro querido Culiacán”, resaltó Mendoza Ontiveros.

“Y es por ello que estamos verdaderamente preparados para poder afrontar algún fenómeno natural de esta naturaleza... nos encontramos listos con los desazolves, el estado de fuerza municipal, así como los refuerzos federales y la acciones preventivas de todos las sindicaturas”, expuso. Explicó que, por instrucción del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, se mantienen operativos preventivos y una coordinación permanente entre dependencias municipales, estatales y federales. Durante el encuentro, autoridades federales presentaron el pronóstico para el Océano Pacífico, donde se estima la formación de entre 18 y 21 sistemas meteorológicos. De estos, se prevé que entre 9 y 10 sean tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes de categoría 1 y 2, y de cuatro a cinco huracanes de mayor intensidad. Mendoza Ontiveros destacó que el Municipio ya cuenta con la estructura operativa necesaria, a través del Consejo Municipal de Protección Civil y el Sistema Municipal, para responder ante cualquier eventualidad.