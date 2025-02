Ayuntamiento de Culiacán se niega a pagar daños a vehículos por ponchallantas

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán se niega a pagar indemnizaciones por daños a vehículos causados por ponchallantas.

El director de Defensa Jurídica de la Sindicatura de Procuración, Melvin Noé Márquez Harper argumentó que en atención a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios estos artefactos no son resultados de una irregularidad en el servicio público, sino causados por la acción de particulares.

“Señala rígidamente (...) estás obligado a indemnizar sobre irregularidades del servicio público; cuando es la acción de un tercero el que genere el posible daño entonces ya no es competencia del Ayuntamiento porque no fue por una irregularidad”, explicó.

“Estamos hablando que es la acción de un tercero para cometer, a lo mejor, un ilícito”, indicó.

El funcionario municipal, reveló que en Culiacán al menos 10 propietarios de vehículos han solicitado una indemnización ante la Sindicatura de Procuración, sin embargo solo les proporcionan la información legal correspondiente.

“No es la acción de nosotros, por eso no encuadra dentro de la normatividad y al no encuadrar dentro de la normatividad no es posible, realizar, la indemnización correspondiente”, aclaró.

“Son recursos públicos y para poderlos ejercer de alguna manera necesitas forzosamente que encuadre en la normatividad para poderlos usar”, apuntó.

El ponchallantas es un objeto metálico que ha sido utilizado por grupos delincuenciales en persecuciones o enfrentamientos para bloquear o impedir el acceso a vehículos en determinadas zonas. Su uso ha crecido desde el 9 de septiembre de 2024 en medio del conflicto interno del Cártel de Sinaloa.

El Ayuntamiento de Culiacán puede indemnizar vehículos por daños causados por fallas en la infraestructura municipal, como baches o daños a cristales por negligencias en el mantenimiento de servicios públicos.

Para ese rubro, el Gobierno Municipal pagó 911 mil 959 pesos durante el 2024, un aumento del 29 por ciento con respecto al 2023.

Mientras que en lo que va del 2025 ha desembolsado 78 mil 015 pesos, de los cuales 69 mil 763 pesos lo destinaron a daños por baches.