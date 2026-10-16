$!Ayuntamiento de Culiacán y Grupo Panamá ofertarán más de 160 empleos

Erles García Castro, director de Empleo del Ayuntamiento de Culiacán, informó que se ofrecerán vacantes para ocho puestos diferentes, con requisitos de escolaridad que van desde primaria terminada hasta licenciatura, según el cargo.

La Expo Talento Panamá se llevará a cabo de las 9:00 a las 15:00 horas en el Polideportivo Juan S. Millán, donde las personas interesadas podrán conocer los requisitos, salarios, turnos y ubicaciones de los puestos disponibles.

Con sueldos de hasta 15 mil pesos mensuales, Grupo Panamá ofertará más de 160 vacantes durante una jornada de empleo organizada en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán, el próximo viernes 23 de octubre.

“Hay más de 160 vacantes en ocho puestos diferentes, entre ellos vendedora de pastelería, vendedor de restaurante, auxiliar de cocina y vigilante. Las personas podrán conocer los requisitos, salarios, ubicaciones y turnos, con información práctica y relevante para postularse”, señaló.

Entre las opciones se encuentra la de supervisor de logística, con un sueldo de 15 mil pesos mensuales.

También, indicó, ofertarán puestos de auxiliar de producción eventual, con una remuneración de 10 mil 280 pesos al mes, y vendedora de pastelería, con un salario de 10 mil pesos.

Para quienes busquen empleo en el área de restaurantes, habrá vacantes de vendedor de restaurante y auxiliar de cocina, ambas con un sueldo de 9 mil 600 pesos mensuales. La misma remuneración se ofrecerá para el puesto de vigilante.

Además, Grupo Panamá contará con vacantes para auxiliar de mantenimiento, cuyo sueldo será negociable de acuerdo con las aptitudes de la persona candidata.

Los requisitos dependerán del puesto. Algunas vacantes requieren disponibilidad de horario y experiencia en áreas como ventas, cocina, logística, refrigeración o manejo de personal.

García Castro invitó a las personas que buscan trabajo a acudir a la jornada, donde el equipo de reclutamiento de la empresa atenderá directamente a los aspirantes.