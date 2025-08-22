Ayuntamiento de Culiacán y UAS acuerdan alianza cultural y deportiva

El Ayuntamiento de Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa anunciaron este viernes una alianza para promover proyectos culturales, artísticos y deportivos que fortalezcan la vida comunitaria de la capital sinaloense.

El Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, sostuvieron un encuentro en el que acordaron elaborar un convenio integral que permita establecer una agenda conjunta en beneficio de la población.

La intención, señalaron, es aprovechar tanto la infraestructura universitaria como el talento académico y artístico de la institución.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, esta colaboración contempla capacitaciones, actividades cinematográficas, promoción de la lectura mediante la feria del libro, cultura cívica, programas de movilidad, acciones en materia de medio ambiente, activación física y apoyos diversos para jóvenes estudiantes.

El Alcalde explicó que se busca consolidar una alianza entre instituciones federales, culturales y deportivas, con la UAS como un actor clave, a fin de aprovechar sus espacios y recursos en beneficio de la ciudad.

Destacó que la universidad cuenta con grupos musicales, docentes especializados y áreas deportivas que pueden incorporarse a proyectos de impacto comunitario.

“Sumando a la universidad para que pueda aportar y ser utilizada la infraestructura tanto deportiva como cultural. Además de todo lo que tiene en su saber, sus maestros, sus maestras. Sus grupos musicales podemos complementar en actividades y acciones que tenemos, por ejemplo en el Paseo del Ángel los fines de semana”, apuntó Gámez Mendívil.