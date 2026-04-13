$!Ayuntamiento de Navolato asegura pago a Bomberos y fija fecha para saldar adeudos

Luego de que el Cuerpo de Bomberos de Navolato informara que operaba bajo protesta por adeudos acumulados, el Ayuntamiento de Navolato aseguró haber alcanzado acuerdos institucionales que garantizan la continuidad del servicio y una ruta para saldar los pagos pendientes.

A través de un comunicado, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza informó que ya se realizó el pago correspondiente al mes de enero y que se estableció como fecha límite el próximo 4 de mayo para cubrir el resto de los adeudos.

Asimismo, se indicó que se fortalecerá la coordinación con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan), con el objetivo de asegurar que las aportaciones ciudadanas destinadas a Bomberos sean entregadas de manera puntual y transparente.