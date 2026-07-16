Ayuntamiento destaca confianza para invertir en Culiacán tras apertura de nueva sucursal de pizzas

La apertura de una nueva sucursal de Burriolis Pizza fue presentada por el Ayuntamiento de Culiacán como un ejemplo de la confianza que mantienen empresarios locales para seguir invirtiendo en el municipio y generar nuevas fuentes de empleo.

Durante la inauguración del establecimiento, la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Tostado, afirmó que este tipo de inversiones contribuyen al fortalecimiento de la economía local y al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

La funcionaria sostuvo que la expansión de negocios originarios de Culiacán demuestra que, pese a los retos, el Municipio continúa siendo un lugar donde el sector empresarial apuesta por crecer y abrir nuevas oportunidades de empleo.

Añadió que el Gobierno Municipal busca generar condiciones para facilitar la llegada de inversiones y respaldar a las empresas locales, al considerar que son un motor para la actividad económica de la ciudad.

Burriolis Pizza, empresa fundada en Culiacán, abrió su décima sucursal en la capital sinaloense como parte de su proceso de expansión durante 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, la nueva unidad generará empleos directos e indirectos y fortalecerá la cadena de proveedores locales, además de ampliar la oferta del sector restaurantero en la ciudad.

Los nuevos franquiciatarios agradecieron el respaldo recibido durante el proceso de apertura e invitaron a la ciudadanía a visitar la nueva sucursal.