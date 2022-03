Ayuntamiento no tiene nada qué ver con feminicidios, dice Estrada Ferrero sobre caso en Costa del Sol

El Ayuntamiento de Culiacán no tiene injerencia en los feminicidios que ocurren en el municipio, manifestó el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, sobre el caso ocurrido la noche de este miércoles en la Colonia Costa del Sol.

Agregó que se aplican protocolos de prevención hasta donde permite la capacidad y los recursos del Gobierno de Culiacán.

“Pero el Ayuntamiento no tiene nada qué ver con los feminicidios, hay prevención hasta donde podemos, no tenemos recursos y todavía nos los están limitando más con lo del agua potable, con el Predial y con las viudas de policías. No se vale eso”, dijo el Presidente Municipal de Culiacán.

La noche de este miércoles, al sur de la mancha urbana, una mujer fue localizada sin vida después de ser atacada con un machete. El presupuesto responsable es la ex pareja sentimental de la mujer, que fue detenido por policías municipales y estatales.

Además del fallecimiento de la mujer, resultaron heridas tres personas, entre ellas la madre de la víctima.

Medios de comunicación locales cuestionaron al Alcalde sobre la versión de que policías municipales tardaron 40 minutos en arribar al lugar del ataque.

“No sé cuál fue la causa por la que tardó tanto, la voy a investigar. Lo que sea cierto y que esté mal, lo vamos a corregir”, prometió.

Estrada Ferreiro mencionó que está dispuesto a acompañar a la ciudadanía que lo requiera para denunciar situaciones de violencia.

“Les dije muchas veces ya y lo voy a cumplir: yo voy con ellos a la Fiscalía, si quieren, no tengo ningún impedimento para eso y tengo el interés de hacerlo”, dijo.