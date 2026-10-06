Ayuntamiento prepara campaña para promover tianguis de Culiacán tras reporte de caída de ventas

El Ayuntamiento de Culiacán prepara una campaña para promover los tianguis de la ciudad y atraer consumidores a estos espacios, informó la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

La propuesta se da luego de que comerciantes del Tianguis Los Huizaches reportaran una caída de hasta 70 por ciento en sus ventas durante los dos años de crisis de violencia y han tras pedir apoyos económicos para reactivar sus negocios.

Tostado Noriega señaló que el Municipio ya ha tenido acercamientos con comerciantes de los tianguis y que también les ha ofrecido los programas municipales de crédito como una alternativa de apoyo.

“Hemos tenido acercamiento con ellos, pues los programas de crédito se los hemos estado ofreciendo y traemos por ahí en puerta crear un programa de promoción también de lo de la riqueza que ofrecen los tianguis, y que forman parte de toda todas las ciudades”, dijo.

Cuestionada sobre en qué consistiría esta estrategia, la funcionaria respondió que será una campaña de promoción, aunque todavía no dio detalles sobre las acciones que incluirá, cuándo comenzará ni qué tianguis participarán.

Brenda Beltrán González, presidenta de la Unión de Comerciantes del Tianguis Los Huizaches AC, señaló que fechas como el Día de las Madres, Día del Padre, el regreso a clases y el Mundial no lograron generar el repunte que esperaban.

Los comerciantes han planteado que los tianguis sean promovidos también como una actividad turística y comercial de Culiacán, considerando que forman parte de la actividad económica de la ciudad.

Beltrán González también pidió que regresen los apoyos económicos para pequeños comerciantes y cuestionó que, pese a los anuncios sobre recursos para la recuperación económica, no tengan claridad sobre cómo ni cuándo podrían acceder a ellos.