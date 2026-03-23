$!Ayuntamiento presenta plan para revitalizar el Centro Histórico de Culiacán

El primer cuadro se mantiene como un pilar financiero para el municipio y según el informe del Implan, el área concentra 4 mil 580 unidades económicas, lo que representa el 11 por ciento del total de establecimientos en Culiacán.

Durante el encuentro, Simei Jezabel Cebreros Raygoza, Directora del Instituto Municipal de Planeación, reveló cifras que evidencian el abandono habitacional de la zona: en las últimas cuatro décadas, la población del sector cayó drásticamente, pasando de casi 20 mil habitantes en 1980 a apenas 4 mil 764 en el año 2020, en una superficie de 2.51 kilómetros cuadrados.

Con el objetivo de revertir la pérdida de habitantes y fortalecer el corazón económico de la capital sinaloense, el Ayuntamiento encabezó una reunión de trabajo donde se presentaron los avances del proyecto de revitalización del Centro Histórico.

Esta cifra coloca al Centro como el segundo sector con mayor actividad comercial, superado únicamente por la zona de Barrancos.

Cebreros Raygoza detalló que el 80 por ciento de estos negocios son microempresas que dan empleo a un máximo de cinco personas cada una, lo que subraya la importancia de generar condiciones que permitan su permanencia y crecimiento.

El Programa contempla seis ejes estratégicos que es un centro vivo; accesible y conectado; sostenible y resiliente; atractivo; seguro, influyente y participativo.

Estos incluyen 26 proyectos estratégicos, 12 instrumentos de promoción del desarrollo y mecanismos de participación ciudadana.

Cabe destacar que el plan no fue diseñado de forma aislada; contó con la participación de mil 17 personas entre ciudadanos, académicos, cámaras empresariales y colegios de profesionales durante las consultas realizadas entre diciembre y enero pasados.

El Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil enfatizó que este esfuerzo busca posicionar a Culiacán entre las ciudades más importantes de México, sentando las bases para atraer inversión privada y mejorar la movilidad y calidad de vida de quienes transitan y habitan el sector.

“Todos estamos en la idea de empujar a Culiacán a llevarlo a las mejores condiciones. El centro es el punto de referencia de la ciudad y su fortalecimiento es clave para generar confianza e incentivar la inversión”, expresó Gámez Mendívil

Finalmente, los integrantes del comité subrayaron que la consolidación de un centro más dinámico y competitivo dependerá de la colaboración interinstitucional y el cumplimiento de los acuerdos establecidos en este plan.