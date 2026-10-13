$!Ayuntamiento refuerza bacheo en vialidades de Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán intensificó el bacheo correctivo y preventivo en diversas vialidades de la ciudad el 13 de octubre de 2026. Las cuadrillas del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura buscan mejorar las condiciones de circulación y facilitar los traslados de automovilistas. La medida busca garantizar una infraestructura vial adecuada para los ciudadanos, priorizando la seguridad y eficiencia en el tránsito. Estos trabajos son parte de una estrategia continua para mantener la red de calles en óptimas condiciones.







Los trabajos de mantenimiento vial son una necesidad constante en Culiacán, una ciudad que experimenta un crecimiento vehicular y que requiere atención continua en su infraestructura. El Ayuntamiento mantiene programas permanentes para abordar el deterioro de las calles. “Las cuadrillas trabajan diariamente de 7:00 a 18:00 horas, combinando labores de bacheo con la rehabilitación de la capa de rodamiento en otras vialidades”, señaló Jesús Alberto Díaz López, encargado del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura. Él añadió que el personal aprovecha los recursos y materiales disponibles para avanzar en la atención de las calles. Díaz López invitó a la ciudadanía a continuar realizando sus reportes, ya que estos permiten identificar los puntos que necesitan intervención y orientar la atención hacia las zonas con mayores necesidades.













Entre los puntos que recibieron atención se encuentran la calle Río Culiacán, esquina con Andrade, y la avenida Álvaro Obregón, entre los bulevares De las Minas y Ganaderos. También se realizaron labores en el bulevar De las Torres, entre Juan M. Zambada y Calzada Aeropuerto. La calle Juan M. Zambada, entre el bulevar De las Torres y Ramón López Velarde, también fue intervenida.



