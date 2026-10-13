Culiacán

Ayuntamiento refuerza bacheo en vialidades de Culiacán

Cuadrillas de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura atienden diversas calles para mejorar la circulación y los traslados diarios de automovilistas
Noroeste/Redacción
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13/10/2026 19:52
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El Ayuntamiento de Culiacán intensificó el bacheo correctivo y preventivo en diversas vialidades de la ciudad el 13 de octubre de 2026. Las cuadrillas del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura buscan mejorar las condiciones de circulación y facilitar los traslados de automovilistas.

La medida busca garantizar una infraestructura vial adecuada para los ciudadanos, priorizando la seguridad y eficiencia en el tránsito. Estos trabajos son parte de una estrategia continua para mantener la red de calles en óptimas condiciones.

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Los trabajos de mantenimiento vial son una necesidad constante en Culiacán, una ciudad que experimenta un crecimiento vehicular y que requiere atención continua en su infraestructura. El Ayuntamiento mantiene programas permanentes para abordar el deterioro de las calles.

“Las cuadrillas trabajan diariamente de 7:00 a 18:00 horas, combinando labores de bacheo con la rehabilitación de la capa de rodamiento en otras vialidades”, señaló Jesús Alberto Díaz López, encargado del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura. Él añadió que el personal aprovecha los recursos y materiales disponibles para avanzar en la atención de las calles.

Díaz López invitó a la ciudadanía a continuar realizando sus reportes, ya que estos permiten identificar los puntos que necesitan intervención y orientar la atención hacia las zonas con mayores necesidades.

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Entre los puntos que recibieron atención se encuentran la calle Río Culiacán, esquina con Andrade, y la avenida Álvaro Obregón, entre los bulevares De las Minas y Ganaderos.

También se realizaron labores en el bulevar De las Torres, entre Juan M. Zambada y Calzada Aeropuerto. La calle Juan M. Zambada, entre el bulevar De las Torres y Ramón López Velarde, también fue intervenida.

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Otros sectores beneficiados incluyen la avenida Patria, entre México 68 y avenida Gardenia, en el sector Margarita. El bulevar Lola Beltrán, cerca de Orquídeas, y otros tramos de esta vialidad, también recibieron mantenimiento.

Las cuadrillas trabajaron en el bulevar Cíclidas, en Prados del Sur, y en el bulevar Pastizales, en Prados del Sol. El bulevar Conquistadores, entre el bulevar Elbert y la carretera México 15, también formó parte de las zonas atendidas.

Asimismo, se continuó con los trabajos en la zanja ubicada sobre el bulevar Lola Beltrán, en el sector La Conquista.

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