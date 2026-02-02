$!Bacurimí se desvela para cumplir con la Candelaria: Producen hasta 15 mil tamales por negocio

Las familias de Bacurimí mantienen viva una de las tradiciones más importantes de la gastronomía regional y para este Día de la Candelaria, las productoras locales han reportado una producción masiva que alcanza los 15 mil tamales por establecimiento, preparándose para una demanda que, pese a los retos externos, no da tregua.
Para las tamaleras del corredor gastronómico de Bacurimí, el 2 de febrero no es solo una fecha festiva, sino el resultado de extenuantes jornadas de trabajo como para Marisela Arballo Hernández que lidera un equipo familiar de aproximadamente 10 personas, cuya familia inició en el negocio en 1996, relata que la preparación comenzó desde la tarde previa.
“Para el día de hoy, yo hice alrededor de 15 mil tamales”, dijo Marisela Arballo.
La variedad de sabores es otro de los grandes atractivos de Bacurimí ya que la oferta incluye los tradicionales tamales de puerco y elote, además de favoritos emergentes como los tamales de pollo en salsa verde, y otros sabores.
“No hemos dormido nada porque trabajamos desde un día antes. Yo desde las 19:00 horas de un día antes ya estoy haciendo tamales”, comentó.
La historia es similar para Militzi Piña, quien opera un negocio familiar que funciona como matriz para surtir a 10 puntos de venta y diversos revendedores.
Militzi Piña señaló que, mientras en un día normal producen cerca de 2 mil tamales, para esta celebración la cifra se disparó a 15 mil unidades, lo que ha dejado al personal cansado tras noches pelando elotes y armando el producto.
En el negocio de Marisela Arballo, el costo por pieza es de 23 pesos, mientras que en el establecimiento de la familia Piña se ofrecen a 22 pesos parejo.
Además, los clientes suelen complementar sus pedidos con productos caseros como champurrado, frijoles puercos, asaderas y natas.
A pesar de las preocupaciones iniciales por la situación de violencia en la región, las ventas han mostrado una activación positiva.
Militzi Piña destacó que el hecho de que la festividad coincidiera con el fin de semana impulsó los pedidos por parte de escuelas y empresas, quienes han programado entregas desde las 06:00 horas del día siguiente.
“En gustos se rompen géneros”, afirmó Marisela Arballo.
También invitó a la ciudadanía a consumir local y disfrutar de la gran diversidad de sazones que ofrecen las múltiples tamaleras de la zona y los negocios permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas para asegurar que ningún sinaloense se quede sin cumplir con el compromiso de la Candelaria.