$!Bacurimí se desvela para cumplir con la Candelaria: Producen hasta 15 mil tamales por negocio

Las familias de Bacurimí mantienen viva una de las tradiciones más importantes de la gastronomía regional y para este Día de la Candelaria, las productoras locales han reportado una producción masiva que alcanza los 15 mil tamales por establecimiento, preparándose para una demanda que, pese a los retos externos, no da tregua.

Para las tamaleras del corredor gastronómico de Bacurimí, el 2 de febrero no es solo una fecha festiva, sino el resultado de extenuantes jornadas de trabajo como para Marisela Arballo Hernández que lidera un equipo familiar de aproximadamente 10 personas, cuya familia inició en el negocio en 1996, relata que la preparación comenzó desde la tarde previa.

“Para el día de hoy, yo hice alrededor de 15 mil tamales”, dijo Marisela Arballo.

La variedad de sabores es otro de los grandes atractivos de Bacurimí ya que la oferta incluye los tradicionales tamales de puerco y elote, además de favoritos emergentes como los tamales de pollo en salsa verde, y otros sabores.

“No hemos dormido nada porque trabajamos desde un día antes. Yo desde las 19:00 horas de un día antes ya estoy haciendo tamales”, comentó.