Badiraguato alista Carnaval y Semana Santa: proyecta derrama de $5 millones y 30 mil visitantes

Con una expectativa de derrama económica superior a los 5 millones de pesos y la visita de hasta 30 mil personas, el municipio de Badiraguato se declara listo para celebrar su Carnaval y las fiestas de Semana Santa, que se llevarán a cabo del 2 al 5 de abril.

El Alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, informó que se ha preparado una cartelera de eventos familiares que incluyen la presentación de la Sonora Dinamita, la tambora sinaloense, la Banda Zarape y Los Nietos.

“Estamos esperando que no sea menos de 5 millones de pesos la derrama y también estamos esperando que la afluencia de los cuatro días pueda sumar alrededor de 25 o 30 mil personas”, indicó.

Un aspecto destacado de esta edición es la inclusión de los adultos mayores en las festividades, contando con reinas que representan a este sector en colaboración con el DIF municipal.

”Estoy muy contento de que los adultos mayores se puedan manifestar en nuestro Carnaval. Somos orgullosos de ellos y ahí estarán junto a la Reina del Carnaval, la señorita Badiraguato, el Rey de la Alegría y la Reina Infantil”, expresó.

Las autoridades municipales prevén que la afluencia de visitantes beneficie no solo a la cabecera, sino también a destinos emblemáticos como Surutato, donde la ocupación hotelera durante los fines de semana oscila entre el 60 y 70 por ciento, alcanzando picos del 90 por ciento en días de asueto.

Además del Carnaval, se espera que el flujo de turistas se concentre en puntos de interés como el monumento a San Judas Tadeo y en la oferta gastronómica del Municipio.

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, se implementará un dispositivo de seguridad coordinado con los tres niveles de Gobierno.

El Alcalde confirmó la participación de la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional.

Destacó que su administración se mantiene enfocada en proyectos de largo alcance, como el Parque Ecológico.

Este espacio no solo funcionará como reserva forestal, sino que albergará un aviario múltiple, una granja y un centro de investigación científica.

El objetivo de este proyecto es atraer a académicos de alto nivel y convertir al municipio en sede de veranos científicos, donde estudiantes de Sinaloa y de todo el país puedan realizar estancias de investigación, consolidando un proyecto de impacto para el noroeste de México.