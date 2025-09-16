$!Baja afluencia marca desfile por la Independencia de México en Culiacán

Elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública desarrollaron el desfile cívico-militar en Culiacán por el 215 aniversario de la Independencia de México. El evento, realizado sobre la avenida Álvaro Obregón frente al Ayuntamiento de Culiacán, contó con baja afluencia ciudadana en sus alrededores, además de que estuvo envuelto por la lluvia registrada en el sector Centro de la ciudad.







Es el segundo año en que el acto conmemorativo se realiza bajo un contexto de crisis de seguridad, cuya fecha de inicio se toma como el 9 de septiembre del 2024. La participación fue por parte de elementos militares, entre Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Secretaría de Marina Armada de México y Guardia Nacional; además de 120 tropas de la Policía Estatal de Sinaloa y la Municipal de Culiacán.

La distribución de efectivos fueron 10 banderas de guerra, 20 guiones, 855 miembros del Ejército, 100 de la Fuerza Aérea, 400 de Guardia Nacional, 70 de la Policía Estatal.







Respecto a las unidades que desfilaron, destacaron 50 vehículos del Ejército, 45 de la Guardia Nacional, 15 de la Secretaría de Marina, 32 vehículos de la Policía estatal y tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. El evento, iniciado a las 9:20 horas, estuvo conformado por 13 contingentes, acompañados con un pase aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.





