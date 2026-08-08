$!Baja cierre de negocios en Culiacán; pasa de ocho cada tres días a uno por semana: UCC

El cierre de negocios en Culiacán ha comenzado a desacelerarse, al pasar de hasta ocho establecimientos que bajaban la cortina cada tres días a aproximadamente uno por semana, informó Óscar Sánchez Beltrán, líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán. Sánchez Beltrán señaló que esta disminución representa una señal de estabilización para el sector comercial derivado de la crisis de violencia sostenida desde septiembre de 2024. Sin embargo, advirtió que la crisis económica todavía se mantiene y que la recuperación está ligada a las condiciones de seguridad. “Nosotros creemos que este segundo semestre del 2026 estaremos tocando fondo en el tema de cierre de negocios. Ya se detuvo la caída o la estadística de cierre de negocios que estaba muy acelerada; se ha detenido. Ya están cerrando, si acaso, un negocio por semana. Ya antes teníamos ocho negocios cada tres días que estaban cerrando”, explicó. El líder de los comerciantes consideró que esta situación muestra una tendencia hacia la estabilización y genera cierto optimismo entre los empresarios para resistir durante la segunda mitad del año. “Esto qué quiere decir: que hay una tendencia a estabilizar y hay un optimismo por aguantar el segundo semestre de este año, que es el más importante para nuestro sector. Las fechas que siguen: 16 de septiembre, Día de los Muertos, Halloween, las posadas, Navidad”, señaló.





Añadió que estas temporadas representan una oportunidad para el comercio, por lo que esperan que durante los próximos meses comience una recuperación económica, aunque todavía sea moderada. “Es la mejor etapa del sector comercial y creemos que iniciará una pequeña, incipiente, pero recuperación económica en Culiacán, la que no habíamos tenido. Estamos al inversa, traíamos una caída en la reactivación económica y nosotros creemos que en el 2026 empezaremos nuevamente a crecer, muy poco, pero lo haremos y en 2027 le servirá todo este crecimiento”, expresó. Sánchez Beltrán advirtió que esta recuperación podría frenarse nuevamente si las condiciones de seguridad empeoran, pues aseguró que la actividad comercial está estrechamente relacionada con la percepción de seguridad y el movimiento económico. “Esperemos que sí. Desafortunadamente, todo está ligado al tema de la seguridad pública. Podríamos tener un retroceso como lo tuvo Mazatlán. Mazatlán tuvo muchos problemas, igual que Culiacán, en el tema de seguridad; se detuvo de alguna forma, regresó una parte del turismo, el comercio empezó a funcionar, pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Hay una nueva crisis de seguridad y eso está haciendo que nuevamente los comercios vuelvan a caer en crisis económica”, dijo. Señaló que la falta de turismo y de circulante puede repercutir nuevamente en los establecimientos, por lo que consideró indispensable que la recuperación de Culiacán se acompañe de mejores condiciones de seguridad. “Hay una falta de circulante, dinero, por la falta de turismo y los está afectando. Esperemos que en Culiacán, aunque los delitos continúan todavía, los de alto impacto, los homicidios fuertes que llaman mucho la atención se mantienen, pero de cierta medida se ha mantenido en un cierto límite donde no hemos considerado que está fuera totalmente de control como fue hace unos meses”, comentó.





Buscan evitar más cierres El líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán explicó que el sector mantiene un programa denominado RCP, Resucitador Empresarial, mediante el cual buscan intervenir cuando detectan que un negocio está en riesgo de cerrar. “Nosotros traemos un proyecto o un programa que se llama RCP, Resucitador Empresarial, por parte de la iniciativa, de parte del sector comercial, donde cuando conocemos que un negocio va a cerrar, nos acercamos a apoyarlo con información y también en capacitación sobre qué estrategias puede tomar para que sea la última medida el cierre de negocios”, explicó. Detalló que una de las primeras acciones consiste en renegociar las rentas, pues este representa uno de los principales gastos para los empresarios. “Lo primero que empezamos es renegociar las rentas, que son lo que finalmente el pasivo más fuerte que tiene el empresario para poder continuar y en la mayoría de los casos se han logrado de alguna manera reorganizar ese tema con los propietarios de los locales porque han entendido y son sensibles por la situación económica que están pasando”, señaló. También indicó que se asesora a los comerciantes en el manejo de personal y en la reducción de horarios laborales para disminuir gastos de operación. “De ahí que lo asesoramos en el manejo del personal. En estos momentos, la mayor parte de los comerciantes están reduciendo uno de los dos horarios. Manteníamos dos horarios laborales, estamos nosotros ahorita dejando un solo horario laboral y eso está haciendo que cerremos temprano, a las 6, 7 de la tarde”, explicó.



