Baja la inflación en Culiacán, pero la carne y servicios de salud cuestan más

Culiacán concluyó el año 2025 con una inflación general anual de 2.7 por ciento, cifra menor al promedio nacional de 3.7 por ciento y 1.4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2024.

Sin embargo, esta baja no se tradujo en un alivio uniforme para los hogares, ya que productos básicos como la carne y diversos servicios continuaron encareciéndose.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la capital sinaloense se ubicó en la posición 31 de las 55 ciudades del País donde se mide la inflación, con un comportamiento más moderado que el observado a nivel nacional.

En el caso de los alimentos, la inflación anual en Culiacán fue de 3.1 por ciento, colocándose en el lugar 30 del ranking nacional.

Al interior de este rubro, el mayor incremento se registró en las carnes, con un alza de 11.6 por ciento.

Además, de una disminución de precios en otros productos como frutas y hortalizas, de 10.1 por ciento, y aceites y grasas comestibles, de 14.3.

Por tipo de bienes y servicios, los mayores incrementos durante 2025 se registraron en el rubro de otros servicios, con una inflación de 7.3 por ciento, seguido de salud con 5.3 por ciento y cuidado personal, que alcanzó 5.1 por ciento.

Por su lado, las bebidas alcohólicas y tabaco, con el 4.3, y educación y esparcimiento, con el 3.8 por ciento.

Estos incrementos contrastan con las reducciones observadas en rubros como transporte, con el 0.7 por ciento, y muebles y aparatos domésticos, del 0.9 por ciento.