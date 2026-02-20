Baja rentabilidad reduce producción de maíz en Sinaloa, advierte AARC

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Roberto Bazúa Campaña, advirtió que la baja rentabilidad del maíz ha provocado una disminución en la superficie sembrada, lo que podría reducir considerablemente la producción este año.

El dirigente agrícola señaló que en un escenario normal Sinaloa produce alrededor de 6 millones de toneladas del grano; sin embargo, estimó que en el presente ciclo la cosecha podría ubicarse entre 3.5 y 4 millones.

Explicó que esta situación obedece principalmente a los bajos precios de comercialización y a las dificultades de financiamiento que enfrentan los productores.

“Hay menos superficie de sembrado por el tema del precio de la comercialización y además por el tema de financiamiento”, informó.

“Sinaloa en un escenario normal de agua y de mercado, produce 6 millones de toneladas. Este año yo pienso que no va a llegar a 4, va a andar entre tres y medio y cuatro”, dijo.

Bazúa Campaña indicó que el sector busca alcanzar un precio cercano a los 6 mil pesos por tonelada para garantizar la rentabilidad del cultivo y permitir la continuidad de la actividad agrícola.

“Yo creo que el precio que se está gestionando por las condiciones que hay son, pienso yo que son 6 mil pesos, el precio que se está gestionando, de ahí para arriba yo creo que puede ser un debido a las condiciones de tanta producción de maíz, pues no bueno, pero 4 mil o 6 mil”.

Advirtió que la reducción en la producción impactará la economía regional, ya que cada tonelada de maíz genera derrama económica en distintos sectores comerciales y de servicios, además de disminuir la recaudación del impuesto predial agrícola.

“Cada tonelada de maíz tiene una derrama económica, vamos a decir de 6 mil pesos y esa derrama económica va para restaurantes, agencias de carros, comercios, zapaterías, todo. Entonces, pues sí, hay una disminución de flujo y de revolvente en el Estado”.

“Lo el Predial también porque el Predial del maíz y de los granos es por tonelada cosechada, entonces sí hay disminución también. Todo es proporcional”, dijo.

Señaló que ante las condiciones adversas del mercado internacional se requiere asegurar la compra de la producción sinaloense y establecer apoyos complementarios que permitan alcanzar un precio rentable para los agricultores.

“Yo creo que las condiciones son adversas en el mercado internacional, lo único que nos queda ahorita es que se busque que haya un compromiso de los compradores, que se lleven todo el maíz sinaloense y buscar con el gobierno un complemento para llegar a un precio de rentabilidad”, puntualizó.