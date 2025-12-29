Baja Sinaloa en exportaciones extranjeras y se ubica en el lugar 24 a nivel nacional

Sinaloa registró una disminución en su actividad de exportación extranjera durante el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes a los meses de julio a septiembre.

Según el informe Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa, la entidad se ubicó en el lugar número 24 entre las 32 entidades del País, al registrar una variación anual negativa de 3.4 por ciento en el valor de sus exportaciones extranjeras.

Este resultado refleja una baja en la actividad exportadora del Estado respecto al tercer trimestre de 2024.

El documento del Inegi también indica que Sinaloa aportó apenas el 0.4 por ciento del total de las exportaciones extranjeras de México durante los primeros nueve meses de 2025, lo que muestra una participación limitada dentro del comercio exterior nacional en este periodo.

En términos de flujo financiero, las exportaciones realizadas por Sinaloa de julio a septiembre de 2025 representaron un total de 564.8 millones de dólares.

Esta cifra coloca a la entidad entre las que generaron menores ingresos por concepto de exportaciones en el País.

En el ranking nacional, Chihuahua se posicionó en el primer lugar, con un valor de exportaciones de 28 mil 907.9 millones de dólares, concentrando el mayor monto de recursos derivados del comercio exterior.

En contraste, Quintana Roo ocupó el último lugar del listado, con exportaciones por 9.2 millones de dólares, sin representar una aportación porcentual relevante dentro del total nacional.

El reporte del Inegi permite observar el comportamiento de las exportaciones sinaloenses por sector económico.

De manera desglosada, el Estado exportó 270 millones de dólares en el sector agropecuario, 8.2 millones de dólares en el sector minero y 286.6 millones de dólares en el sector manufacturero durante los primeros nueve meses de 2025.

El sector agropecuario, uno de los principales rubros de la economía estatal, registró una variación anual negativa de 10.8 por ciento en el valor de sus exportaciones.

Este descenso contribuyó de manera significativa al resultado general negativo observado en la actividad exportadora de Sinaloa.

En el caso del sector minero, el reporte señala una caída aún más pronunciada, con una variación negativa de 20.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

A pesar de su menor peso relativo en el total de exportaciones del Estado, esta disminución también influyó en el balance general.

Por el contrario, el sector manufacturero presentó un comportamiento distinto.

De acuerdo con el informe, las exportaciones manufactureras de Sinaloa alcanzaron un valor de 286.6 millones de dólares, con una variación anual positiva de 8.6 por ciento.

Este crecimiento permitió amortiguar parcialmente la caída registrada en los sectores agropecuario y minero.

En general, México concretó 152 mil 556.6 millones de dólares en exportaciones extranjeras en el tercer trimestre de 2025, lo que representó una variación positiva de 9.2 por ciento, y el sector de mayor flujo económico fue el manufacturero con 143 mil 128.8 millones de dólares generados.