$!Bajan 24% incendios en casas de Culiacán; lotes baldíos y fugas de gas se mantienen como principales emergencias

Durante el primer bimestre de 2026, los incendios en casas habitación en Culiacán registraron una disminución del 24 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó Bomberos Culiacán.

Sin embargo, las emergencias por fuego en lotes baldíos y fugas de gas LP se mantienen como los incidentes más frecuentes en la capital de Sinaloa.

De acuerdo con Efraín Araujo Zazueta, Comandante de Bomberos Culiacán, en enero y febrero se atendieron 49 incendios en viviendas, una cifra menor a los 61 casos reportados en 2025; febrero fue un mes particularmente bajo, registrando solo 14 incidentes de este tipo.

“En el bimestre van 49, por ejemplo, el mismo bimestre del año pasado iban 61. Entonces, comparativamente bajó de 61 a 49, lo que indica un 24 por ciento menos”, compartió.

A pesar de la baja en incendios domésticos, el saldo humano en febrero reportó 16 heridos y 6 personas fallecidas en diversos eventos, que incluyen rescates acuáticos, automotrices e incendios.