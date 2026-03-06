$!Bajan 24% incendios en casas de Culiacán; lotes baldíos y fugas de gas se mantienen como principales emergencias

Durante el primer bimestre de 2026, los incendios en casas habitación en Culiacán registraron una disminución del 24 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó Bomberos Culiacán.
Sin embargo, las emergencias por fuego en lotes baldíos y fugas de gas LP se mantienen como los incidentes más frecuentes en la capital de Sinaloa.
De acuerdo con Efraín Araujo Zazueta, Comandante de Bomberos Culiacán, en enero y febrero se atendieron 49 incendios en viviendas, una cifra menor a los 61 casos reportados en 2025; febrero fue un mes particularmente bajo, registrando solo 14 incidentes de este tipo.
“En el bimestre van 49, por ejemplo, el mismo bimestre del año pasado iban 61. Entonces, comparativamente bajó de 61 a 49, lo que indica un 24 por ciento menos”, compartió.
A pesar de la baja en incendios domésticos, el saldo humano en febrero reportó 16 heridos y 6 personas fallecidas en diversos eventos, que incluyen rescates acuáticos, automotrices e incendios.
Las autoridades señalaron que los incendios en terrenos baldíos no tienen una zona específica de mayor riesgo, no obstante, se destacó que muchos de estos siniestros son provocados por personas en situación de calle o que consumen sustancias en predios abandonados.
“Está generalizado, o sea, no tenemos una zona que digas en esta zona es más o es menos. Los incendios en terrenos baldíos es por todos lados”, señaló.
Ante esto, Bomberos trabaja conjuntamente con Protección Civil Municipal para identificar los predios que presentan incendios recurrentes y presionar a los propietarios para su limpieza y mantenimiento, ya que el departamento no cuenta con facultades para aplicar multas.
El tiempo de respuesta promedio mensual se ubica en 9.21 minutos, todavía por encima del estándar internacional de 5 minutos, y la estación con el mejor desempeño es La Conquista, con un tiempo de 7.5 minutos, gracias a su cercanía con zonas de alta problemática.
Para mejorar la seguridad en el hogar, el departamento recomienda la instalación de un kit básico de seguridad que incluya detectores de humo, uno por cada 80 metros cuadrados; detectores de gas en cocinas y áreas de lavado; y al menos un extintor de 2 kilos.
Este equipo tiene una vida útil de 20 años y su costo oscila entre los 2 mil 500 y 5 mil pesos.
Asimismo, se exhorta a la población a utilizar tuberías de cobre o CPVC en las instalaciones de gas y evitar el uso de mangueras, las cuales suelen morderse o romperse, provocando fugas críticas al momento de cocinar.