En redes sociales se han publicado videos e imágenes en donde pueden verse personas desplazarse por el río a pie. El titular de Protección Civil Culiacán mencionó que a la coordinación no han llegado denuncias formales por este tema.

“Con respecto a las personas que se han visto en el río Humaya y río Tamazula, no se tiene un reporte oficial a Protección Civil por parte del 911, pero esto no quiere decir que no se vaya a atender la problemática. Estamos atentos a cualquier situación que se pueda presentar por una situación de riesgo debido a que las personas intenten cruzar la parte del río”, dijo.