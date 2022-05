Balaceras en la calle sí preocupan, pero hay que poner a Sinaloa en justa dimensión: AMLO

Aunque esta semana en Sinaloa se registró un ataque a balazos a la Guardia Nacional y la presencia de grupos de civiles armados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las estadísticas de homicidios van a la baja y sugirió poner el problema en su justa dimensión.

Cuando se le preguntó sobre la presencia de grupos armados en la ciudad o la zona serrana, y los ataques a las fuerzas del orden civiles y militares, López Obrador mandó poner en el proyector las estadísticas de homicidio doloso.

“Tarda el que haya trabajo, que haya bienestar, que se le dé trabajo a los jóvenes, todo eso lleva tiempo, pero ya se están viendo resultados”, dijo.

Resaltó que en lo que va de su administración, Guanajuato suma 10 mil 004 homicidios dolosos y Sinaloa solo 2 mil 200.

“Claro, Guanajuato tiene el doble de habitantes o más, dos millones de Sinaloa, contra seis millones de Guanajuato”, destacó.

“Son cinco veces más en homicidios, entonces vamos a ubicar las cosas en su justa dimensión, para no estigmatizar. Son cinco veces más por población y sin población 10 veces más”.

“Esto no quiere decir que las cosas están bien ya, que no debemos preocuparse, no; claro que sí, hay que preocuparse y garantizar la seguridad, en todos lados y lo vamos a seguir haciendo”.