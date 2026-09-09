Balean siete casas y negocios en Culiacán, tras rumor de una detención

La difusión de una noticia falsa sobre la detención de un objetivo prioritario, desató ataques a balazos contra casas y negocios, así como vehículos quemados en diversos sectores de Culiacán, durante la tarde y noche del martes 8 de septiembre.

Alrededor de las 15:00 horas fue reportado el primer atentado de la jornada. Ocurrió en una casa ubicada en la calle Ébano, entre Abedul y 15 de Septiembre, en la colonia Rafael Buelna.

Este hecho fue registrado en simultáneo con un asesinato cometido en la colonia Lázaro Cárdenas.

El domicilio fue blanco de disparos, además sujetos armados estrellaron un vehículo en la cochera y le prendieron fuego. No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas en el lugar, ya que al parecer la vivienda estaba deshabitada cuando ocurrió el ataque.

El segundo hecho se registró alrededor de las 17:00 horas en la colonia Miguel Hidalgo, ubicada al oriente de Culiacán. Ahí un autolavado fue atacado a balazos, sin que se reportaran personas fallecidas ni lesionadas. En cambio la fachada del negocio tuvo perforaciones por proyectil, además de cristales rotos.

En el suelo fueron localizados y asegurados cerca de ocho casquillos de arma larga, mismos que se dispararon durante el atentado.

Menos de dos horas después, un vehículo y una vivienda resultaron con daños tras una balacera registrada la noche de este martes, en las inmediaciones de la colonia Díaz Ordaz al sur poniente de Culiacán. Los hechos se concentraron sobre la calle Rubén Martí entre Constituyente Matías Rodríguez y Constituyente Alberto Román.

En el sitio localizaron alrededor de 60 casquillos percutidos sobre la calle.

Casi de forma simultánea, a las 19:00 horas, sujetos armados intentaron vandalizar una residencia en la colonia Chapultepec, sin embargo, al no tener éxito, estrellaron un vehículo de reversa en la cochera del domicilio y le prendieron fuego a la unidad previo a escapar.

Los hechos generaron movilización de autoridades sobre la calle Baltasar Izaguirre Rojo, entre Juan Escutia y Vicente Suárez, cerca del bulevar Carlos Salinas de Gortari o Malecón Nuevo.

La vivienda atacada mostró golpes en la parte baja de la cochera sin registrar otros daños.

Apenas 30 minutos después, sujetos desconocidos vandalizaron una vivienda con un vehículo y posteriormente lo prendieron en llamas, en el sector Colinas de San Miguel.

La residencia afectada está sobre la calle Cerro de Montelargo, entre la calle cerrada Cerro de la Silla.

Vecinos reportaron los actos vandálicos alrededor de las 19:30 horas. De acuerdo con información de corporaciones, los agresores utilizaron un vehículo sedán, el cual impactaron hasta introducirlo a la fuerza en la cochera y posteriormente lo quemaron.

En la colonia 10 de Mayo, un taller de mofles fue vandalizado por sujetos armados. El inmueble dañado se encuentra sobre la avenida México 68, cerca del cruce con la calle Patricia.

Militares atendieron el reporte y confirmaron que un grupo de civiles utilizó un vehículo Toyota de color blanco, para derribar el cerco de acceso al negocio.

En el sitio no se reportaron personas lesionadas ni agredidas durante el evento.

Luego de la jornada violenta contra casas y negocios, el miércoles 9 de septiembre, otro domicilio fue blanco de ataques, sumando siete en menos de 24 horas.

Un grupo de hombres armados derribó el portón de una residencia e incendió un automóvil en la colonia 5 de Febrero, ubicada al poniente de Culiacán.

El ataque ocurrió minutos antes del mediodía en el cruce de la calle Plan de Agua Prieta y avenida De los Laureles. De acuerdo con las primeras indagatorias, los agresores emplearon un vehículo compacto gris para impactarlo en reversa contra la entrada de la vivienda de dos plantas y forzar el acceso.

Tras la irrupción, los responsables prendieron fuego a un automóvil en la cochera y a la estructura del domicilio, lo que movilizó a integrantes del Cuerpo de Bomberos de Culiacán para sofocar el incendio.

Este hecho no dejó heridos ni muertos, según versiones de las autoridades.

La agresión provocó un despliegue de corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano, para atender la emergencia.