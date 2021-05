Bancada de Morena busca acceso gratuito al Jardín Botánico de Culiacán

Contrario a lo que la morenista expuso al presentar el punto de acuerdo, Roxana Rubio Valdez, del PAN, y Jesús Ramírez Guzmán, del PRI, consideraron que era necesario dar más apoyo al Jardín Botánico y al Parque Ecológico, considerándolo un orgullo de las y los culiacanenses.

“No hay lógica en este punto de acuerdo, sobre todo, considerando que este ícono de la capital del estado no es una institución con fines de lucro, y la administración por parte de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, no tiene el objetivo de obtener ganancias”, dijo Ramírez Guzmán.

Señaló que ante la reducción de recursos públicos y para garantizar un adecuado mantenimiento, el Jardín Botánico desde hace años cobra una cuota de entrada simbólica, misma que es utilizada para garantizar su sostenibilidad y evitar su proceso normal de deterioro.

“Además, la sociedad de Culiacán quiere que este Jardín Botánico se desarrolle y se consolide cada vez más como un espacio agradable y muy digno. Por eso es necesario también realizar diversas mejoras en su infraestructura, y eso tiene que hacerse utilizando recursos públicos y en ocasiones haciendo una mezcla con recursos privados”, manifestó.

El priista destacó que pocas ciudades en México gozan de un Jardín Botánico de esta naturaleza, donde confluyen una gran diversidad de flora y obras de arte realizadas por artistas de fama mundial para el disfrute y orgullo de todos los culiacanenses.

Consideró que este Jardín se ha convertido en un verdadero patrimonio de la ciudad, lo que ha obligado al gobierno de Sinaloa a realizar convenios con organizaciones sociales, como es el caso de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, para garantizar su administración, mantenimiento y su mejoramiento constante.

“Me parece ir en contra de toda lógica, y en contra del desarrollo de la propia ciudad de Culiacán, que ahora por intereses incomprensibles, en este Congreso de Sinaloa, se presente un punto de acuerdo solicitando prácticamente la ruina y la desaparición de uno de los mejores espacios que tenemos no solo en Culiacán, sino en México”, enfatizó.

La Diputada Graciela Domínguez Nava, líder de Morena en el Congreso resaltó que los legisladores están obligados a conocer, cumplir y hacer cumplir la Ley.

Negó que exista desde Morena una pretensión de dañar el Jardín Botánico y recalcó que se está construyendo una obra que está violentando la Ley de Obras Públicas que este mismo Congreso aprobó.

“El Jardín Botánico es propiedad de todos, es público, por eso no se justifica el cobro, no existe una concesión, sino un convenio que no está en el marco de la Ley de Inmuebles, por lo tanto pedimos que se respete esa Ley; y también la Ley de Obras Públicas que obliga a presentar un plan de obra pública, no podemos aceptar que el Gobierno del Estado lo mueva a su antojo. Como diputados estamos obligados a exigir que se atiendan estas dos leyes”, concluyó Domínguez Nava.

La diputada Francisca Abelló destacó que los parques y jardines deben ser libres para todos los ciudadanos, y que los legisladores tienen la alta responsabilidad de proteger lo que marca la Ley.

El diputado Andrés Gilberto Rodelo, también de Morena, se sumó en su participación a la postura de su Grupo Parlamentario.