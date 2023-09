El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense denunció ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa al Diputado de Morena, Feliciano Castro Meléndrez, por actos anticipados de campaña.

“Estamos buscando la inhabilitación”, informó el Diputado Gene René Bojórquez Ruiz, integrante de la banda del PAS en el Congreso del Estado.

La denuncia fue interpuesta el viernes 1 de septiembre ante la Comisión de Quejas del IEES.

“Es increíble que quien pone las reglas en el Congreso del Estado y preside la Junta de Coordinación Política, quien es el líder del grupo parlamentario y de la fracción parlamentaria mayoritaria aquí en el Congreso, Morena, desconozca de las leyes y los reglamentos”, sentenció.

“Y diga que como no lo dice en el Estado y la Federación sí lo dice, pues que él no sabía y que no pidió permiso”, declaró.