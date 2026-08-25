Bancada del PRI promueve juicio político contra Rocha Moya para buscar su destitución

La bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa presentó una denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya para buscar su destitución como Gobernador constitucional, informó la Diputada priista Paola Gárate Valenzuela.

Sostuvo que la intención es terminar con la incertidumbre sobre quién conduce el Poder Ejecutivo, luego de que Rocha Moya regresara al cargo el pasado 21 de agosto y, apenas 34 horas después, solicitara nuevamente licencia por tiempo indefinido.

“Sinaloa no puede seguir con una Gubernatura que se abre y se cierra según la conveniencia de una persona”, afirmó.

Gárate Valenzuela señaló que el hecho de que Rocha Moya se encuentre actualmente con licencia no impide que el Congreso revise posibles responsabilidades políticas derivadas de su gestión.

También cuestionó que durante los 112 días que Rocha Moya estuvo separado del cargo se haya hablado de una transición de Gobierno, al considerar que se trató únicamente de una “pausa administrativa” porque, dijo, las decisiones continuaron vinculadas a la misma estructura.

“Fue una pausa administrativa, no una transición. Repetir ese esquema solamente prolongaría la crisis”, sostuvo.

La Diputada priista consideró que el juicio político y la definición de quien encabezará el Ejecutivo durante el resto del periodo deben formar parte de una salida institucional para Sinaloa, ante la crisis de seguridad, el desplazamiento de familias, el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

Llamó además al Congreso del Estado a asumir su responsabilidad y sostuvo que la decisión sobre el futuro del Gobierno estatal no debe reducirse a acuerdos entre las fuerzas mayoritarias.

“No estamos hablando solamente de quién ocupa una silla. Estamos hablando de quién tendrá la responsabilidad de conducir a Sinaloa durante una de las etapas más difíciles de su historia reciente”, expresó.