$!Bancada federal de Morena respalda al ‘Químico’ y María Elizalde; llaman a la unidad

Tanto Benítez Torres como Elizalde Ruelas se designaron por el PAS en las elecciones, para ir en candidatura común con Morena; sin embargo, durante el proceso de campañas no hubo mayor problema, hasta que se instalaron las nuevas administraciones de los municipios y no se estuvo conforme con los nombramientos.

En el caso de Mazatlán, las inconformidades se presentaron desde la primera sesión, cuando pidieron a Benítez Torres retirar a una persona que no pertenece a Cabildo, ante la negativa se declaró un receso permanente y por parte del Alcalde se nombró a Javier Enríquez Bastidas y a Javier Lira González como Tesorero y Oficial Mayor interinos.

Mientras que ese mismo día ocho regidores y regidoras propusieron y tomaron protesta a Rafael Mendoza Zataráin, Felipe Parada Valdivia y Santos Guillermo López Aguirre como Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor, afianzando con ello la crisis de ingobernabilidad que se arreciaría por falta de entendimiento entre quienes en campaña estaban unidos.

Incluso en la visita del Gobernador Rubén Rocha Moya a Mazatlán, acompañado del Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, estos dos últimos dialogaron con el Alcalde mazatleco, Cuén Ojeda en calidad de ex dirigente del PAS, a partir de ello Rocha Moya aseguró que había consenso en Cabildo, distando de la realidad, ya que el 11 de noviembre el Químico no acudió a una reunión convocada por regidores y regidoras.

Mocorito y el quiebre Morena y PAS

Mientras que en Mocorito, el quiebre Morena y PAS se extendió al resto de los partidos y en la tercera sesión de cabildo representantes de Morena, PRI, PRD y MC no se presentaron, esta, aseguraron, no sería la primera vez que se intentaran boicotear una sesión argumentando que la Alcaldesa no tomó en cuenta al Cabildo al momento de designar a quienes ocuparían los cargos de Secretario, Tesorero y Oficial Mayor.

El reparto de los cargos entre los partidos que estuvieron unidos en candidaturas comunes durante el periodo electoral, es lo que están demandando para terminar con los conflictos de los municipios.

“Es la gobernabilidad democrática la guía para darle estabilidad a las transformaciones que están en marcha. No son tiempos de distracciones; no es la ambición política, ni la lucha del poder por el poder lo que caracteriza a los protagonistas del verdadero cambio”, aseguraron los legisladores federales en el documento compartido.

Quienes suscribieron el posicionamientos fueron Raúl Elenes Angulo e Imelda Castro Castro, del Senado de la República, Yadira Marcos, Guillermo Chapman, Merary Villegas, Nabetse Arellano, Olegaria Carrazco, Casimiro Zamora y Ana Ayala, de la Cámara de Diputados.