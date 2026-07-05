$!Bares del Centro de Culiacán llenos por partido de México vs Inglaterra en el Mundial

Establecimientos prometieron transmitir el partido y promociones para atraer a los aficionados.

Desde horas antes del silbatazo inicial, bares y restaurantes del primer cuadro de la ciudad reportaron lleno total por el partido mundialista entre México e Inglaterra.

Mesas reservadas, música banda en vivo y camisetas de la Selección fueron la constante desde el mediodía.

Grupos de amigos, familias y compañeros de trabajo llegaron a los establecimientos para ver la jugada, gritar porras, y el sonido de las trompetas se mezclaba con el de las botanas y la música de fondo.

El encuentro, clave para las aspiraciones de México en la Copa del Mundo, mantiene la expectativa de los aficionados de Culiacán, quienes confían en un resultado histórico ante los ingleses.