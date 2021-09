Basificarán a todos los trabajadores de salud, anuncia AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su gira de trabajo en Sinaloa que serán basificados todos los trabajadores de la salud.

“Lo vamos a hacer poco a poco porque ya dije son 86 mil, bueno, esos son los que heredamos pero solo la Secretaría de Salud contrató 20 mil más que también son eventuales, más los que contrató el Seguro Social y el ISSSTE, pero vamos a basificarlos”, afirmó.

“Y vamos a ir de mayor antigüedad a menor antigüedad”, garantizó.

En su supervisión de la obra en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Presidente López Obrador fue recibido con protestas alrededor del complejo por diversos sectores del sector salud que demandaron ser regularizados y basificados, pero no fueron atendidos por el mandatario en su paro por el edificio.

“Decían que ¿por qué me he tardado tanto? Les contesto porque se nos vino la pandemia y tuvimos que contratar a 60 mil trabajadores de la salud porque no había médicos para atender los hospitales Covid”, afirmó López Obrador.

El Presidente afirmó que las basificaciones serán con base en la antigüedad de cada trabajador y que no habrá recomendaciones ni quién dirija los sindicatos para otorgarlas.

“No importa las influencias, ni los liderazgos, aquí es la justicia la que va a imperar siempre”, aseguró el Presidente.

Mientras pronunciaba su discurso, cientos de manifestantes se aglomeraron en las barricadas que formaron un perímetro alrededor del Hospital Pediátrico para impedir el acceso de las personas hacia donde estaban los funcionarios.

Al mismo tiempo que el Presidente hablaba, los manifestantes gritaban consignas contra lo que estaba argumentando, por lo que hubo momentos en los que López Obrador levantó la voz afirmando que cumplía sus compromisos.