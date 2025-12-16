$!Bazar Navideño de Comuna en Culiacán cierra el 2025 con un centenar de mujeres emprendedoras

El centenar de mujeres emprendedoras exhiben una gran variedad de productos, incluyendo joyería, artesanías, comida, ropa, velas y un sinfín de detalles perfectos para los regalos decembrinos.

“Es una dirección nueva que se creó en febrero y una de las actividades que hemos venido implementando son los bazares. Hacemos un bazar mensualmente, siempre son 100 emprendedoras aquí en el espacio que nos da el Ayuntamiento”, señaló Mirleth Aguilar.

El bazar se ubicó en el patio del Ayuntamiento en el cual Grecia Mirleth Aguilar, directora de la dependencia, compartió que se buscó fomentar el consumo local y ofrecer una plataforma vital a estas mujeres para que den a conocer su marca y generen ingresos.

CULIACÁN._ El Bazar Navideño, en el cual participaron un centenar de mujeres emprendedoras, realizó su onceava y última edición por el impulso de la Dirección de Fomento Económico para la Mujer durante el año 2025.

El bazar que se realiza de manera mensual, tiene una duración de solo un día, y opera en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

La iniciativa de realizar bazares es una de las actividades clave de la Dirección de Fomento Económico para la Mujer, la cual fue creada en febrero.

Y la función principal de estos eventos es la de dar a las emprendedoras la oportunidad de dar a conocer su marca y generar ingresos y a lo largo del año, los diversos bazares han logrado beneficiar de 2022 a 2025 con 12 mil 812 créditos ayudando a 5 mil 889 mujeres.

Este bazar es totalmente gratuito para las mujeres, ya que la dirección se encarga de proporcionar a las emprendedoras el tablón, la mesa y la silla, con lo que asegura que la ganancia generada por sus ventas sea íntegra.

La inauguración del evento contó con la presencia de varias autoridades, incluyendo a Itzel Margarita Estolano Ibarra, nueva titular de la Secretaría de Bienestar; Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico y los regidores Cinthia Valenzuela Langarica, Luis Alonso García Corrales y María José Chávez López.

Las otras funciones

Más allá de los bazares, la Dirección apoya a las mujeres con talleres, conferencias y capacitación para ayudarles a darle una mejor forma y visibilidad a sus negocios, además, promueven programas como Mujeres Emprendedoras por el Bienestar y facilitan el acceso a microcréditos a través de un convenio con el banco Afirme, en el cual los créditos requieren la conformación de grupos de personas y piden requisitos básicos como credencial de elector.

“El grupo se conforma de 12 a 40 mujeres y los requisitos son muy básicos, les piden su credencial de elector, un comprobante de domicilio y a partir de ahí se empieza a hacer el seguimiento”, compartió.

PARA LAS INTERESADAS

Las mujeres interesadas en participar en futuros bazares o solicitar créditos pueden acercarse a las oficinas de la dirección, ubicadas en el segundo piso de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado entre las calles de Gabriel Leyva Solano y Álvaro Obregón, ya que con este Bazar Navideño, la Dirección cierra sus actividades de 2025 con la esperanza de que el 2026 sea más nutrido y mejoren las oportunidades para todas las mujeres.