Beneficencia Pública de Sinaloa permitirá solicitar hasta tres apoyos en un solo trámite a partir de agosto

A partir del 3 de agosto, la Beneficencia Pública de Sinaloa permitirá que las personas soliciten hasta tres apoyos en un solo trámite, como parte de un nuevo esquema que busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso a estos beneficios.

La directora de Beneficencia Pública Sinaloa, Alma Rosa López López, informó que previo a la entrada en vigor del programa se realizarán reuniones de trabajo con los sistemas DIF municipales para presentar el nuevo modelo de integración de expedientes y los lineamientos para la gestión de solicitudes.

“A partir del 3 de agosto en Beneficencia Pública estaremos recibiendo las nuevas solicitudes de apoyos que tenemos para las personas que menos tienen. A partir de esa fecha tenemos un nuevo formato donde se pueden pedir hasta 3 apoyos por persona. Esto también se puede gestionar a través de los DIF municipales”, señaló.

Entre los apoyos que ofrece la Beneficencia Pública se encuentran sillas de ruedas, auxiliares auditivos, lentes de armazón, prótesis de mama, prótesis de rodilla y cadera, así como kits para cirugía de cataratas, además de otros apoyos funcionales, hospitalarios y no hospitalarios.

Las personas interesadas podrán realizar el trámite directamente en las oficinas de la Beneficencia Pública, ubicadas en Palacio de Gobierno, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, o acudir al Sistema DIF de su municipio para recibir orientación, conocer las convocatorias vigentes o registrarse en lista de espera para futuras entregas.

El nuevo mecanismo busca simplificar el proceso de solicitud y ampliar el número de apoyos que una persona puede gestionar en un mismo expediente.