Benjamín Olivares no era escolta de Homar Salas, era su Secretario de Deportes

Benjamín Olivares no se desempeñaba como escolta de Olmes Homar Salas Gastélum, como se había difundido inicialmente tras el ataque en el que ambos perdieron la vida.

De acuerdo con integrantes del Stasac, Olivares formaba parte del equipo cercano de Salas Gastélum dentro del sindicato, al ocupar el cargo de secretario de Deportes en la planilla roja con la que el dirigente resultó electo para el periodo 2026–2029.

La aclaración se dio en el marco de la movilización sindical por el Día del Trabajo, donde trabajadores portaron fotografías de ambos como parte de los homenajes tras el asesinato ocurrido el pasado viernes 30 de abril.

Inicialmente, versiones difundidas tras el ataque señalaban que una de las víctimas era escolta del líder sindical; sin embargo, precisaron que se trataba de un integrante activo de su estructura interna.

Durante la marcha, agremiados destacaron la cercanía de Olivares con Salas Gastélum y su participación dentro del proyecto sindical que asumiría funciones en las próximas semanas.

El contingente del Stasac realizó su recorrido con consignas y muestras de duelo por la pérdida de ambos integrantes, tras el reciente asesinato del dirigente electo.