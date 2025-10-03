Berdegué y Rocha abren mesa de negociación con productores de maíz en Sinaloa

En una reunión con dirigentes del sector agrícola de Sinaloa, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, escuchó las principales demandas de los productores de maíz, ganaderos y pescadores, aunque evitó precisar fechas para la entrega de apoyos.

El funcionario federal señaló que su presencia en el Estado responde a un mandato directo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en días pasados anunció en Mazatlán el inicio de un proceso de diálogo con el sector productivo.

“La Presidenta ha planteado una meta nacional de 25 millones de toneladas de maíz al final de su gobierno, y esa cifra no se puede alcanzar sin una buena cosecha en Sinaloa”, expuso Berdegué Sacristán.

Durante el encuentro, los productores pidieron definiciones claras sobre el precio base del maíz, los esquemas de comercialización, financiamiento y garantías para el próximo ciclo agrícola. El Secretario respondió que llevará los planteamientos a la Presidencia de la República.

Berdegué Sacristán también anunció que se proyecta la construcción de dos centros de acopio de leche en Mazatlán y Ahome, además de la asignación de 122 millones de pesos en apoyos para pescadores y acuacultores, recurso que será cubierto en partes iguales por Federación y Estado.

También informó que ya se avanza en la tecnificación de los distritos de riego 010 y 075, lo que calificó como un cambio significativo para la agricultura de la región.

Ante las preguntas sobre pagos pendientes a pescadores, apoyos de la cosecha 2024 y recursos para la comercialización de maíz en 2026, Berdegué insistió en que los compromisos presidenciales se cumplen.

“Si la Presidenta dice que se va a apoyar la comercialización del maíz, eso vale, eso es ley. No se preocupen”, afirmó.

El encuentro cerró con el compromiso de sostener nuevas reuniones para revisar esquemas como la agricultura por contrato y acuerdos directos de comercialización.